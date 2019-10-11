Оттава, , 10:49 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе «Оттавы» отличились российские нападающие Виталий Абрамов и Артём Анисимов, ещё по шайбе забросили Кри Тирни и Энтони Дюклер.

У «Сент-Луиса» дубль оформил форвард Дэвид Перрон. Также точными бросками отметились Оскар Сундквист, Джей Боумистер, Брэйден Шенн и Райан О'Райлли. Одна результативная передача на счету Ивана Барбашёва.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды семь очков после четырёх матчей. «Оттава» идёт на 30-м месте без набранных очков после трёх игр.

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