Ньюарк, США, , 10:40 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Нью-Джерси» отличился российский нападающий Никита Гусев, ещё по шайбе забросили Кайл Палмьери и Дэймон Сиверсон.

У «Эдмонтона» точными бросками отметились Леон Драйзайтль, Джеймс Нил и Конор Макдэвид. Кроме того, Драйзайтль реализовал победный бросок в серии буллитов.

На сегодняшний день «Эдмонтон» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды восемь очков после четырёх матчей. «Нью-Джерси» идёт на 27-м месте с двумя очками после четырёх игр.

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