Нашвилл, США, , 09:53 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:5.

В составе «Вашингтона» дубль оформил российский нападающий Александр Овечкин, ещё по голу забили Ларс Эллер, Том Уилсон и Ти Джей Оши. Результативные передачи записали на свой счёт Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

В составе «Нэшвилла» дубль на счету Райана Джохансена, точными бросками отметились Филип Форсберг, Мэтт Дюшейн, Ник Бонино и Маттиас Экхольм.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды шесть очков после четырёх матчей. «Вашингтон» идёт на 11-м месте с шестью очками.

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