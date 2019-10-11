Екатеринбург, , 09:47 — REGNUM Глава Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту РФ Владимиру Путину и членам Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта о подготовке к проведению Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Губернатор отметил, что в области создан оргкомитет по подготовке к студенческим играм, уже приступили к строительству спортивных объектов.

Благодаря проведению международных мероприятий в Свердловской области популяризируется спорт, а также развивается спортивная инфраструктура, добавил глава региона.

Напомним, Екатеринбург примет студенческие игры в 2023 году. На подготовку и проведение Универсиады потратят 79 млрд рублей.

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