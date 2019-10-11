Шанхай, Китай, , 09:27 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Италии Фабио Фоньини в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 25 минут, завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Медведев 12 раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, пять ошибок на подаче и ни одного брейка.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с победителем матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и представителем Греции Стефаносом Циципасом.

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