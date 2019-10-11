Шанхай, Китай, , 09:20 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Германии Александру Звереву в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 25 минут, завершилась со счётом 0:6, 6:7 (4:7).

Рублёв четыре раза подал навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 17 эйсов, семь ошибки на подаче и 5 из 10 брейк.

В четвертьфинале турнира Зверев сыграет со швейцарским теннисистом Роджером Федерером.

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