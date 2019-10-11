Рига, , 09:12 — REGNUM Сборная Польши одержала победу над командой Латвии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе польской команды хет-трик оформил нападающий Роберт Левандовски.

На сегодняшний день сборная Польши занимает первое место в группе G, в активе команды 16 очков после семи матчей. Сборная Латвии не набрала очков и идёт на последнем шестом месте.

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