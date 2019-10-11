Сплит, Хорватия, 11 октября 2019, 09:08 — REGNUM Сборная Хорватии одержала победу над командой Венгрии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе хорватской команды дубль оформил нападающий Бруно Петкович, ещё один гол забил Лука Модрич.
На сегодняшний день сборная Хорватии занимает первое место в группе Е, в активе команды 13 очков после шести матчей. Сборная Венгрии идёт третьей с девятью очками.
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