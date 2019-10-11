Роттердам, Нидерланды, , 08:50 — REGNUM Сборная Нидерландов одержала победу над командой Северной Ирландии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Футболисты сборной Северной Ирландии открыли счёт на 75-й минуте, отличился нападающий Джош Мадженнис. Однако спустя пять минут форвард голландцев Мемфис Депай восстановил равновесие.

Уже в добавленное время сборная Нидерландов смогла вырвать победу. На первой добавленной минуте гол забил нападающий Люк де Йонг, а через три минуты Мемфис Депай оформил дубль и установил окончательный счёт.

На сегодняшний день сборная Нидерландов занимает первое место в группе С, в активе команды 12 очков после пяти матчей. Столько же у сборной Германии. Команда Северной Ирландии находится на третьем месте, у неё также 12 очков после шести игр.

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