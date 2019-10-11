Брюссель, , 08:43 — REGNUM Сборная Бельгии одержала победу над командой Сан-Марино в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 9:0.

В составе сборной Бельгии дубль оформил нападающий Ромелу Лукаку, ещё по голу забили Насер Шадли, Тоби Алдервейрелд, Юри Тилеманс, Кристиан Бентеке, Яри Версхарен и Тимоти Кастань.

Кроме того, ещё один мяч футболисты Сан-Марино отправили в свои ворота. Автоголом отметился защитник Кристиан Бролли.

На сегодняшний день сборная Бельгии занимает первое место в группе I, в активе команды 21 очко после семи туров. Бельгийцы досрочно оформили путёвку на чемпионат Европы — 2020.

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