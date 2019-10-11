Ульяновск, , 08:25 — REGNUM В Ульяновской области увеличат занятия по национальным и неолимпийским видам спорта. Соответствующее трёхстороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписано между Ульяновской областью, Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России и Ассоциацией национальных неолимпийских видов спорта Ульяновской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Соглашение заключено в первый день международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который открылся 10 октября в Нижнем Новгороде. Соглашение предполагает, что стороны будут развивать спорт высших достижений, проводить совместные тренировочные мероприятия, обмениваться опытом работы в сфере развития национальных и неолимпийских видов спорта. Ожидается, что это позволит вовлечь в регулярные занятия спортом и физкультурой ещё больше жителей, чтобы выполнить цель федерального проекта «Спорт — норма жизни», согласно которому к 2024 году спортом будет охвачено до 55% доли граждан.

Кроме того, была обсуждена возможность проведения в 2021 году в Ульяновской области первых всероссийских спортивных игр по национальным и неолимпийским видам спорта.

В настоящее время в Ульяновской области развиваются такие национальные и неолимпийские виды спорта, как борьба на поясах, мас-рестлинг, самбо, спортивная аэробика, кинологический спорт, джиу-джитсу, айкидо, армрестлинг, кикбоксинг, пауэрлифтинг, парашютный спорт, флорбол, тайский бокс. В 2017 году в регионе открылась спортивная школа национальных и неолимпийских видов спорта, впервые в истории региона были подготовлены мастера спорта по кинологическому, парашютному спорту, армрестлингу и другим национальным видам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде проходит международный форум «Россия — спортивная держава». Участниками форума стали более 2 тыс. представителей спортивной отрасли.