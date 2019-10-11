Лондон, , 08:16 — REGNUM Сборная Кипра одержала победу над командой Казахстана в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Футболисты сборной Казахстана открыли счёт на 34-й минуте, отличился защитник Темирлан Ерланов. Однако во втором тайме команда Кипра сумела не только сравнять счёт, но и вырвать победу благодаря голам Пиероса Сотириу и Николаса Иоанну.

На сегодняшний день сборная Кипра занимает третье место в группе I, в активе команды 10 очков после семи туров. Сборная Казахстана с семью очками идёт на четвёртом месте.

Следующий матч киприоты проведут дома со сборной России 13 октября. А сборная Казахстана на выезде сыграет с Бельгией.

Читайте также: Сборная России разгромила шотландцев в отборочном матче Евро-2020