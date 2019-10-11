Челябинск, , 07:36 — REGNUM В Челябинске 12 октября пройдёт уникальный турнир по спортивным танцам La Danza CUP-2019. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Соревнования состоятся на площадке World trade center, и в них примут участие более 60 танцевальных пар.

«Уникальность турнира заключается в том, что в программе выступят любители — южноуральцы, желающие реализовать свой творческий спортивно-танцевальный потенциал», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что данный турнир проводится на Южном Урале второй раз. Беспристрастные оценки выносят профессиональные судьи из Москвы и Уральского федерального округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Екатеринбурге пройдёт чемпионат мира по бальным танцам среди профессионалов. Мероприятие состоится на площадке конгресс-центра 21 декабря. В нём примут участие танцевальные пары из 19 стран мира.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге на ЧМ-2019 по бальным танцам приедут участники из 19 стран