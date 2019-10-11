Москва, , 01:33 — REGNUM Второе место теперь занимает в перечне лучших бомбардиров квалификационного турнира Евро-2020 года капитан сборной РФ по футболу Артём Дзюба.

Артём Дзюба борется за мяч Андрей Пронин © ИА REGNUM

В его активе в отборочных играх Евро-2020 уже восемь забитых мячей. Дзюбу опережает только израильский полузащитник Эран Захави.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская сборная по футболу 10 октября выиграла матч квалификации Евро-2020 у шотландских соперников со счётом 4:0. На счету Дзюбы два гола.

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