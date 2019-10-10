Нижний Новгород, , 20:47 — REGNUM В Нижегородской области прорабатывается вопрос создания цифровой спортивной платформы. которая будут включать мобильное приложение «Активный житель». Об этом заявил губернатор Глеб Никитин на заседании Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту.

По словам Никитина, разработка поможет точно учитывать число активно занимающихся спортом жителей региона. Система будет внедряться на спортивных объектах и учитывать геолокационные и биометрические параметры занимающихся. Разработка не имеет аналогов в мире.

«Работает она так: пользователи набирают баллы за активность в спорте, культурном досуге и туризме. Их можно менять на билеты в кино, театр, скидки на посещение учреждений культуры, ФОКов и спорттовары», — пояснил Никитин. Кроме того, в будущем можно будет учесть горожан, самостоятельно занимающихся спортом.

В дальнейшем планируется вовлекать в процесс предприятия сферы обслуживания, магазины.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание Совета состоялось в рамках международного форума «Россия — спортивная держава», в котором принял участие президент России Владимир Путин. Форум проходит при участии более 1,5 тыс. гостей и около 150 знаменитых спортсменов, глав спортивных федераций.