Нижний Новгород, , 18:44 — REGNUM В Нижнем Новгороде в рамках восьмого международного форума «Россия — спортивная держава» подписан ряд соглашений между Министерством спорта России, регионами и спортивными федерациями, сообщает ведомство.

Глава Минспорта РФ Павел Колобков, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президенты Российского футбольного союза и Федерации футбола Нижегородской области Александр Дюков и Владимир Афанасьев подписали соглашение о сотрудничестве в развитии детских футбольных центров и центров подготовки спортивного резерва.

Кроме того, Павел Колобков и глава Башкирии Радий Хабиров подписали соглашение, предусматривающее развитие спортивной инфраструктуры, реализацию отраслевых программ, популяризацию массового спорта, спорта высших достижений и адаптивного спорта.

Соглашение между Минспортом, Союзом работодателей в сфере физической культуры и спорта, Общероссийским профессиональным союзом работников физикультуры, спорта и туризма направлено на установление общих условий оплаты и охраны труда, гарантий и льгот работникам отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде проходит международный форум «Россия — спортивная держава». В его работе принимает участие президент Владимир Путин, который выступил на пленарном заседании, основная тема которого — «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом». Также прошло заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Участниками форума более 2 тыс. представителей спортивной отрасли. Форум продлится до 11 октября.