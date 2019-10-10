Нижний Новгород, , 18:27 — REGNUM Финансирование профессиональных футбольных клубов в России должно стать более справедливым, заявил 10 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

По мнению главы российского государства, на данный момент ситуация в профессиональном футболе больше похожа на «соревнование кошельков», чем на спорт.

Более справедливо, считает Владимир Путин, направлять деньги, которые тратятся на футбольные клубы компаний, в единый фонд, из которого они будут распределяться по всем футбольным командам.

«Я думаю, такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем соревнование кошельков, которое происходит сегодня. Вопрос только, насколько это реализуемо?» — сказал Владимир Путин.

Читайте ранее в этом сюжете: Футболистом «Ростова» заинтересовался «Манчестер Юнайтед»