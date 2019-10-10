Москва, , 17:06 — REGNUM В районе Чертаново на юге Москвы построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 10 октября.

Как сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, в новом ФОКе планируют проводить спортивно-оздоровительные занятия и районные соревнования по плаванию. Комплекс будет работать круглогодично.

Объект будет находиться по адресу: Чертановская улица, владение 45. Сейчас идут проектные работы. Общая площадь здания составит почти 3700 квадратных метров. Строительство планируют завершить в 2022 году.

Проект предусматривает тренажерный зал, бассейн с ваннами 25 на 16 метров и десять на шесть метров для обучения плаванию детей от семи до десяти лет, раздевалки, буфет, административные, технические, бытовые и вспомогательные помещения, а также медпункт. Комплекс оборудуют для маломобильных посетителей.