Цхинвал, , 16:47 — REGNUM Югоосетинская сборная по рукопашному бою выступит на открытом Всероссийском культурно-спортивном фестивале «Мирный Кавказ». Об этом 10 октября сообщает информагентство «Рес».

Как рассказал тренер Мамед Кулумбегов, на спортивный фестиваль из Южной Осетии отправятся десять спортсменов. В прошлом году представители республики привезли из Владикавказа семь золотых, шесть серебряных и одну бронзовую медали.

Всероссийские игры боевых искусств будут проходить с 17 по 21 октября во Владикавказе. На соревнования приедут спортсмены из Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Южной Осетии.

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