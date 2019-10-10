Ростов-на-Дону, , 16:21 — REGNUM Ростовскому стадиону «Труд» присвоят имя олимпийского чемпиона Сергея Литвинова. «Золото» Олимпиады-1988 (Сеул) воспитанник донской легкоатлетической школы завоевал в метании молота, уточнили ИА REGNUM в министерстве по физической культуре и спорту 10 октября.

В опросе приняли участие более 1 тыс. пользователей. 86% респондентов отдали голоса за присвоение стадиону имени чемпиона. Второй вариант — размещение информационных стендов с именами донских атлетов — набрал лишь 14% голосов.

Ростовский стадион «Труд» был реконструирован в преддверии ЧМ-2018.