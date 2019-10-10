Шанхай, Китай, , 16:11 — REGNUM Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Бельгии Давидом Гоффеном в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 54 минуты, завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

Федерер восемь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, три ошибки на подаче и один брейк.

В четвертьфинале турнира Федерер сыграет с победителем матча между российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Германии Александром Зверевым.

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