Хиросима, Япония, , 15:59 — REGNUM Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Японии на Кубке мира — 2019. Встреча завершилась со счётом 1:3 (22:25, 25:21, 22:25, 16:25).

Российские волейболисты уступили соперникам первый сет, однако смогли сравнять счёт, выиграв вторую партию. Тем не менее матч завершился поражением — российские волейболисты проиграли третий и четвёртый сет.

Самым результативным игроком в составе российской сборной стал диагональный Павел Круглов, набравший 20 очков.

На сегодняшний день сборная России одержала три победы на Кубке мира — над командами Ирана, Канады и Египта, а также потерпела четыре поражения — от сборных Австралии, Бразилии, Польши и Японии. Сборная России находится на седьмом месте в турнирной таблице.

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