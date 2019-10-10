Манчестер, Великобритания, , 15:51 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» может купить полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Об этом сообщает Goal.com.

По информации издания, Норманн привлёк своей игрой внимание ведущих европейских клубов. В частности, им заинтересовался «Манчестер Юнайтед», который хочет укрепить центр поля.

Норманн уже тренировался под руководством Уле-Гуннара Сульшера, когда тот был наставником норвежского «Мольде». Тогда игрок находился в «Мольде» в аренде в сезоне 2017/18.

Напомним, в январе 2018 года Норманн перешёл в «Ростов» из английского «Брайтон энд Хоув Альбион» за €1,7 млн. В нынешнем сезоне он сыграл в 11 матчах чемпионата России, в которых забил один гол и отдал три голевые передачи.