Манчестер, Великобритания, , 15:23 — REGNUM Известный портал Goal выпустил статью, в которой говорится об интересе клуба «Манчестер Юнайтед» к полузащитнику футбольного клуба «Ростов» и сборной Норвегии Матиасу Норманну.

Уточняется, что центр поля английского клуба может быть усилен в зимнее трансферное окно.

При этом «Манчестер Юнайтед» интересуют атакующий полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Дании Кристиан Эриксен и хорватский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» Марио Мандзукич, пишет издание.

Стоит отметить, что до перехода в «Ростов» Норманн играл в молодёжном составе британского клуба «Брайтон-энд-Хоув Альбион». В настоящее время Матиас Норманн стал лучшим игроком сентября в составе «Ростова». За него проголосовало большинство болельщиков жёлто-синих.