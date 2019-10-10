Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй заявил, что хочет провести бой с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает BJPenn.com.

Американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй Chairman of the Joint Chiefs of Staff

«Нурмагомедов — один из тех, с кем я обязательно подерусь, не могу больше ждать. Он сейчас номер один, и я предвкушаю поединок с ним», — сказал Холлоуэй.

Он добавил, что ради боя с Хабибом готов перейти в лёгкую весовую категорию.

Напомним, Холлоуэй является чемпионом UFC в полулёгком весе. Нурмагомедов — чемпион организации в лёгком весе, 7 сентября он защитил титул, победив американца Дастина Порье.

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