Улан-Удэ, , 15:05 — REGNUM Екатерина Пальцева одержала очередную победу в четвертьфинале чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ. Спортсменка без особых проблем одолела марокканку Рабаб Чеддар в весовой категории до 48 кг.

Пальцева против марокканки на ЧМ-2019 Федерация бокса России rusboxing.ru

По словам спортсменки, соперница была выше и «действует грязновато».«Для меня это самая неудобная манера в боксе. Если у прошлой соперницы было четко понятно, как и откуда она бьет, то первый раунд четвертьфинала для меня был ознакомительным: я не знала, что сделать с ее ударами, которые летят не пойми откуда. Я знаю свою соперницу по полуфиналу, будем к ней готовиться», — передаёт слова Пальцевой Федерация бокса России.

Соперницей россиянки в полуфинале стал Дэми Ресзтан. Бой состоится 12 октября во время вечерней сессии.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня успешно прошли четвертьфинальную стадию российские спортсменки Людмила Воронцова и Екатерина Дынник.

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