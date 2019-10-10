Челябинск, , 14:39 — REGNUM Самолёт, на борту которого находились футболисты молодёжной сборной Польши по футболу, совершил посадку в Челябинске. Об этом 10 октября сообщает «Р-спорт».

Самолёт совершил посадку в международном аэропорту «Челябинск» имени Курчатова, куда был перенаправлен из Екатеринбурга.

«Приняли рейс Познань — Екатеринбург. Boeing 737−800», — приводит издание сообщение аэропорта.

Воздушное судно, следовавшее в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», не смогло совершить посадку в месте назначения из-за аварийной посадки военно-транспортного самолета Ан-12.

Напомним, ранее Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Предполагается, что инцидент произошёл из-за невыхода шасси. Пострадавших в ходе инцидента нет. Из-за ЧП в аэропорте временно приостановили взлётно-посадочные операции.

Добавим, что 11 октября в Екатеринбурге должен состояться футбольный матч между молодёжными сборными России и Польши.