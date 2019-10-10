Лондон, , 14:12 — REGNUM Бывший вратарь лондонского «Челси» и сборной Чехии Петр Чех начал хоккейную карьеру, подписав контракт с британским хоккейным клубом «Гилдфорд Феникс». Об этом сообщается на сайте клуба.

По словам Чеха, для него это будет прекрасный опыт после 20 лет в футболе. Он получит возможность сыграть в игру, за которой любил наблюдать и в которую играл ещё ребёнком.

«Я рад возможности сыграть за «Феникс». Надеюсь, смогу помочь этой молодой команде достичь намеченных целей», — сказал Чех.

Свой первый хоккейный матч Чех проведёт уже в ближайшее воскресенье, 13 октября.

Напомним, большую часть карьеры Чех провёл в «Челси», за который выступал с 2004 по 2015 год. В составе клуба он стал четырёхкратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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