Ростов-на-Дону, , 13:45 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» и сборной Норвегии Матиас Норманн не интересуется прошлым новичка жёлто-синих Павла Мамаева.

«Я совсем немного пообщался с ним (Павлом Мамаевым). Фактически просто поздоровался, и всё. Знаю, что он — хороший игрок высокого уровня. Также знаю, что Мамаев провел немало матчей за национальную сборную России — это также говорит о его мастерстве. С нетерпением жду, когда он присоединится к нам на футбольном поле в официальных матчах. Это (его прошлое) меня не волнует», — сказал игрок.

Напомним, что вместе с футболистом Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александром Кокориным Мамаев был осуждён за хулиганство. Игроки 17 сентября 2019 года покинули колонию № 4 в Белгородской области, где отбывали наказание.

Полузащитник Мамаев после выхода на свободу расторг контракт с «Краснодаром» и перешёл в «Ростов».

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