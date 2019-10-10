Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос заявил, что хочет сыграть на чемпионате Европы и Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает El Mundo.

Серхио Рамос (сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru

Мадрид, , 13:43 — REGNUM Отмечается, что Рамос рассчитывает оказаться в числе трёх футболистов старше 23 лет, которых разрешено внести в заявку на Олимпиаду.

Главной проблемой для Рамоса может стать позиция руководства «Реала», который вряд ли захочет терять капитана в начале сезона 2020/21.

Напомним, чемпионат Европы по футболу состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года. Олимпийские игры пройдёт в Токио с 24 июля по 9 августа.

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