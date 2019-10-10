Ливерпуль, Великобритания, , 13:14 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о своём возможном назначении на пост наставника сборной Германии. Об этом сообщает Bild.

Ранее сообщалось, что Клопп может возглавить сборную Германии в 2022 году, когда у него истечёт контракт с «Ливерпулем». В это время закончится контракт нынешнего наставника немецкой сборной Йоахима Лёва.

«Даже не знаю, хотел бы я получить эту работу или нет. Если говорить про сегодняшний день, то у меня нет такого желания», — сказал Клопп.

Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов и Суперкубке УЕФА.

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