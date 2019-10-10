Ульяновск, , 12:31 — REGNUM В VIII Международном форуме «Россия — спортивная держава» принимает участие ульяновская делегация во главе с губернатором Сергеем Морозовым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. Эстафета проведения форума, который в прошлом году состоялся в Ульяновской области, передана Нижегородской области.

В состав делегации региона вошли представители минспорта, руководители ульяновских спортивных федераций и спортивных школ, главы муниципальных образований. Планируется, что во время рабочей поездки они посетят более 20 тематических мероприятий.

Отметим, что в рамках деловой программой запланировано проведение пленарного заседания «Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом», круглых столов, панельных дискуссий, тематической выставки и мастер-классов по видам спорта. Участники форума обсудят вопросы совершенствование законодательства в сфере физкультуры и спорта, формы взаимодействия в бизнесе, роль развития спортивной инфраструктуры в развитии регионов.

Напомним, в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» основная цель — увеличение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой. В связи с этим в Ульяновской области при благоустройстве городских территорий сделан акцент на появлении в каждом дворе специализированной территории для занятий физической культурой. В настоящее время с привлечением федеральных субсидий строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном УлГТУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Ульяновская область принимала международный форум «Россия — спортивная держава». Тогда в программу вошли порядка 30 официальных мероприятий, подписан ряд соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. Главными темами обсуждения стали развитие всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», укрепление отношений с международными организациями, разработка проекта стратегии развития физической культуры и спорта до 2024 года.