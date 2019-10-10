Шанхай, Китай, , 12:25 — REGNUM Итальянский теннисист Маттео Берреттини одержал победу над представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 56 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Берреттини 13 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и два брейка.

В четвертьфинале турнира Берреттини сыграет с победителем матча между грузинским теннисистом Николозом Басилашвили и представителем Австрии Домиником Тимом.

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