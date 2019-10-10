Шанхай, Китай, , 12:21 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над представителем США Джоном Иснером в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 14 минут, завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Джокович девять раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал два брейк-пойнта. На счету его соперника девять эйсов и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Джокович сыграет с победителем матча между польским теннисистом Хубертом Хуркачем и представителем Греции Стефаносом Циципасом.

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