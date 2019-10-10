Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов», одержавший победу в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) над ЦСКА (Москва), мог «в сухую» обыграть столичного соперника.

«Мы на каждый матч выходим и стараемся играть на победу. Не хотел бы говорить, что «Ростов» был на голову сильнее ЦСКА. Для меня самое важное — игра моей команды. Мы обыграли сильную команду. Большая благодарность [Егору] Бабурину за сейвы, это его мастерство. Пенальти? Мы хотели сыграть на ноль, но, к сожалению, его поставили», — сказал защитник жёлто-синих Евгений Чернов.

ИА REGNUM напоминает, что полузащитник «Ростова» Ивелин Попов после выездной победы над ЦСКА отметил, что к сопернику надо относиться с уважением.