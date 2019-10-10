Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Полузащитник «Зенита» Малком перенёс операцию после травмы. Об этом 10 октября сообщается на сайте петербургского клуба.

«Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что22-летний бразильский хавбек сможет вернуться на поле только после зимней паузы.

Напомним, летом 2019 года Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за €40 млн. Из-за повреждения он не играет с августа.

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