Шанхай, Китай, , 11:06 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Канады Вашеком Поспишилом в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 6 минут, завершилась со счётом 7:6 (9:7), 7:5.

Медведев 11 раз подал навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, три ошибки на подаче и два брейка.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с итальянским теннисистом Фабио Фоньини, который выбил с турнира другого представителя России Карена Хачанова.

Читайте также: Хачанов проиграл Фоньини в третьем круге «Мастерса» в Шанхае

Читайте ранее в этом сюжете: Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае