Шанхай, Китай, , 10:42 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Италии Фабио Фоньини в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 46 минут, завершилась со счётом 3:6, 5:7.

Хачанов 11 раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, четыре ошибки на подаче и три брейка.

В четвертьфинале турнира Фоньини сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

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