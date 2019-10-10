Париж, , 10:33 — REGNUM Французский ПСЖ не будет продлевать контракты с нападающим Эдинсоном Кавани и защитником Тьяго Силвой. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, 35-летний Силва не входит в планы руководства ПСЖ, а с 32-летним Кавани хотели продлить соглашение, однако очередная его травма поставила под сомнение эти планы.

Напомним, Эдинсон играет за ПСЖ с 2013 года. Ранее он выступал в таких клубах, как «Наполи», «Палермо» и «Данубио». В прошлом сезоне он сыграл в 33 матчах за клуб, в которых забил 23 гола и отдал девять результативных передач.

Тьяго Силва защищает цвета ПСЖ с 2012 года. До этого он играл «Жувентуде», «Порту», «Флуминенсе» и «Милан». Кроме того, в течение полугода он числился в московском «Динамо», однако не сыграл ни одного матча из-за болезни.

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