История вопроса

Международный форум «Россия — спортивная держава» учреждён в июле 2009 года для развития физической культуры и спорта. Впервые форум прошёл с 22 по 25 октября 2009 года в Казани. В октябре 2018 года форум прошёл в Ульяновске. В 2019 году местом проведения форума станет Нижний Новгород