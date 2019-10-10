Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Китая Чжэн Сайсай во втором круге турнира в Тяньцзине.
Тяньцзинь, Китай, 10 октября 2019, 09:40 — REGNUM Китайская спортсменка отказалась от продолжения борьбы в первом сете при счёте 5:0 в пользу Кудерметовой. Теннисистки провели на корте 28 минут.
В четвертьфинале турнира Кудерметова сыграет с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.
Читайте ранее в этом сюжете: Кудерметова вышла во второй круг турнира в Тяньцзине