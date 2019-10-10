Линц, Австрия, , 09:35 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Австрии Барбарой Хаас в первом круге турнира в Линце (Австрия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 43 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Павлюченкова ни разу подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, девять ошибок на подаче и четыре брейка.

Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет со словацкой теннисисткой Викторией Кужмовой.

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