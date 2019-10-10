Ессентуки, Ставропольский край, , 09:31 — REGNUM Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровыми и тренажерными залами в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края выходит на финишную прямую. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года, сообщили ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Ставрополья.

Площадь спорткомплекса составляет более 3 тыс. кв. м, что делает его крупнейшим в Ессентуках. Внутри расположились площадки для занятий баскетболом, волейболом, теннисом, фитнесом, трибуны для болельщиков, а верхний этаж планируется оборудовать тренажерным залом. Здесь также установят душевые, раздевалки, подъемники на верхние этажи и т. п.

Строительство спорткомплекса началось в феврале 2019 года. В настоящее время здесь проходит прокладка отопления и установка блочной котельной. Подрядчик приступает к благоустройству территории.

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