Филадельфия, США, , 09:11 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:0.

В составе «Филадельфии» российский защитник Иван Проворов отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Также голы на счету Кевина Хейза, Шона Кутюрье и Трэвиса Конечны.

Отметим, в двух стартовых матчах нового сезона «Филадельфия» одержала две победы. На счету «Нью-Джерси» три поражения в трёх матчах.

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