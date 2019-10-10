Буффало, США, , 09:05 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Баффало» дубль оформил нападающий Джек Айкел, ещё по шайбе забросили Виктор Олофссон, Джефф Скиннер и Маркус Юханссон.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились форвард Йоэль Армиа, оформивший дубль, а также Еспери Котканиеми и Бен Шьяро.

Отметим, в четырёх стартовых матчах нового сезона «Баффало» одержал три победы. На счету «Монреаля» также одна победа в трёх матчах.

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