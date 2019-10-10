Ванкувер, Канада, , 08:40 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 8:2.

В составе «Ванкувера» дубль оформил нападающий Брэндон Саттер. Ещё по голу забили Куинн Хьюз, Элиас Петтерссон, Джей Ти Миллер, Кристофер Танев, Александер Эдлер и Джош Ливо.

В составе «Лос-Анджелеса» точными бросками отметились нападающий Тайлер Тоффоли и защитник Шон Уокер.

Отметим, в трёх стартовых матчах нового сезона «Ванкувер» одержал одну победу. На счету «Лос-Анджелеса» также одна победа в трёх матчах.

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