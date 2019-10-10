Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM Казахстанский боксер Геннадий Головкин заключил сделку на бой с польским спортсменом Камилой Шереметом, сообщает издание The Athletic со ссылкой на журналиста Майкла Бенсона.

Отмечается, что команда Головкина ожидает одобрения сделки от IBF, чтобы бой считался обязательным. Планируется, что поединок может состояться в начале 2020 года.

Отметим, ранее промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер намекал на возможный бой с Камилой Шереметом. Однако команда казахстанского боксера рассматривает и другие варианты поединков.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября Геннадий Головкин одержал победу над украинским боксером Сергеем Деревянченко в титульном бою за вакантное звание чемпиона мира по версии IBF в весовой категории до 76,2 кг.

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