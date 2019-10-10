Неаполь, Италия, , 06:56 — REGNUM Журналистка Дилетта Леотта (Италия) прокомментировала историю на матче итальянской Серии A «Наполи» — «Брешия», когда фанаты хозяев призывали девушку показать грудь, пишет таблоид The Sun.

Леотта заявила, что болельщики «Наполи» поддерживали её на протяжении всей игры, а после выигрыша любимой команды они «пытались зайти дальше».

«Но это была просто шутка», — заявила телеведущая, бывшая участницей конкурса «Мисс Италия — 2009», победительница в номинации «Мисс Элегантность».

Леотта объяснила, что её реакция, когда она показала большой палец, направленный вниз, была иронической, проявленной в ответ на шутку зрителей.

Красотка-телеведущая пожаловалась, что всё, что она делает, «становится вирусным», поэтому такая реакция не стала для неё неожиданной. Тем не менее Дилетту удивила такая популярность этой истории.

Леотта, юрист по образованию, когда-то носившая кличку «Ботаник», сейчас помимо работы на телевидении успевает сниматься в клипах и вести конкурсы красоты. Яркая журналистка также стала звездой «Инстаграма» с более чем пятью миллионами подписчиков.

В 2017 году в сети появились откровенные фото Дилетты, впрочем, она заявила, что часть фотографий являются подложными, на них изображена не она.