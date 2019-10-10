Москва, 10 октября 2019, 06:36 — REGNUM России назязан имидж рецидивиста в отношении допинга, заявил глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в интервью «Советскому спорту».
Отвечая на вопрос о том, чего ждут в РУСАДА от заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства, которое состоится 4 ноября, Ганус сказал:
Глава агентства пояснил, что если РУСАДА останется без статуса соответствия, в РФ начнут «работать два иностранных агентства, как уже бывало раньше».
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Напомним, в ходе информационной войны против России был развёрнут так называемый допинговый скандал. Сейчас решается вопрос, будет ли Россия допущена до Олимпийских игр в Токио.
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