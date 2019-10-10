Москва, , 06:36 — REGNUM России назязан имидж рецидивиста в отношении допинга, заявил глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус в интервью «Советскому спорту».

Отвечая на вопрос о том, чего ждут в РУСАДА от заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства, которое состоится 4 ноября, Ганус сказал:

«Позитивного сценария здесь быть просто не может. У России сейчас имидж рецидивиста. А негативный — это то, о чём вы сказали — лишение РУСАДА статуса соответствия».

Глава агентства пояснил, что если РУСАДА останется без статуса соответствия, в РФ начнут «работать два иностранных агентства, как уже бывало раньше».

Ганус «Например, британское UКAD. Но это огромные финансовые расходы из бюджета. На командировки допинг-офицеров, оплату допинг-проб и т.д.»

Читайте также: Глава РУСАДА: обвинения агентства в допинговых манипуляциях — ложь

Напомним, в ходе информационной войны против России был развёрнут так называемый допинговый скандал. Сейчас решается вопрос, будет ли Россия допущена до Олимпийских игр в Токио.

Читайте ранее в этом сюжете: WADA получило ответ от России по данным московской лаборатории