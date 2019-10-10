Москва, , 06:15 — REGNUM Слова капитана сборной России по футболу Артёма Дзюбы по поводу шотландских журналистов были справедливыми, сообщил главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк, сообщает «Спорт-Экспресс».

Кларк "Мне очень понравился его комментарий. Он прав, особенно в части сравнений наших сборных. До чемпионата мира в России была похожая ситуация: болельщики не очень-то верили в свою сборную. У российской сборной получилось переломить ситуацию. Мы надеемся, что нам удастся сделать то же самое».

Напомним, шотландские журналисты в преддверии отборочного матча чемпионата Европы-2020 Россия — Шотландия спросили Дзюбу:

«Не кажется ли Вам, что самую большую опасность для сборной представляет не Шотландия как таковая, а Ваша самоуверенность в связи с положением в таблице?»

Вопрос был задан 9 октября после заключительной тренировки российской сборной в Новогорске (Московская область). В пресс-конференции также участвовал главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Футболист ответил следующим образом:

«Вы как-то странно относитесь к своей сборной. Это немного напоминает мне ситуацию перед чемпионатом мира в России».

Он отметил, что у Шотландии «очень крепкая команда», которая играет «на самом высоком уровне».

Дзюба «Перед нашими матчами все наоборот называли шотландцев чуть ли не фаворитами матча. Когда мы обыграли вашу команду в Глазго, всё поменялось в вашем понимании. Мы так не считаем, мы уважаем соперника, который любит единоборства, и с таким соперником мы настраиваемся на стопроцентную борьбу. Сейчас все научились играть в футбол. Мы не Испания, Португалия или Голландия, на классе мы никого не обыграем. У нас есть задачи, и мы будем их решать постепенно».

Напомним, отборочный матч чемпионата Европы-2020 между Россией и Шотландией начнётся на стадионе «Лужники» (Москва) 10 октября в Москве в 21:45 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная России по футболу поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА