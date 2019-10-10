Москва, 10 октября 2019, 06:15 — REGNUM Слова капитана сборной России по футболу Артёма Дзюбы по поводу шотландских журналистов были справедливыми, сообщил главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, шотландские журналисты в преддверии отборочного матча чемпионата Европы-2020 Россия — Шотландия спросили Дзюбу:
«Не кажется ли Вам, что самую большую опасность для сборной представляет не Шотландия как таковая, а Ваша самоуверенность в связи с положением в таблице?»
Вопрос был задан 9 октября после заключительной тренировки российской сборной в Новогорске (Московская область). В пресс-конференции также участвовал главный тренер сборной Станислав Черчесов.
Футболист ответил следующим образом:
Он отметил, что у Шотландии «очень крепкая команда», которая играет «на самом высоком уровне».
Напомним, отборочный матч чемпионата Европы-2020 между Россией и Шотландией начнётся на стадионе «Лужники» (Москва) 10 октября в Москве в 21:45 мск.
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